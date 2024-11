Präsidententreffen des Verbandes Freier Berufe in Hessen am 27.11.2024

Am 27. November hat das traditionelle Präsidententreffen des Verbandes Freier Berufe in Hessen stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit treffen sich die Präsidenten und Vorsitzenden der Mitgliedsorganisationen des Verbandes der Freien Berufe in Hessen, um sich mit führenden Politikern aus den im Hessischen Landtag vertretenen Fraktionen über aktuelle Themen auszutauschen. Die Parteien waren in diesem Jahr durch die Fraktionsvorsitzenden Frau Ines Claus und Herrn Dr. Ralf-Norbert Bartelt (CDU), Dr. Stefan Naas (FDP) und Herrn Mathias Wagner (Bündnis90 / Die Grünen) vertreten, sowie durch Frau Elke Barth, Landtagsabgeordnete für den Hochtaunuskreis (SPD).



Die Sitzung wurde von Rechtsanwältin Dr. Karin Hahne, der Präsidentin des Verbandes Freier Berufe in Hessen, geleitet. Die Präsidentin wies zu Beginn darauf hin, dass die Herausforderungen, denen sich die Freien Berufe ausgesetzt sehen, im Lichte der aktuellen politischen Lage mit dem Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in USA, der angespannten Sicherheitslage und dem Scheitern der Regierung im eigenen Land nicht weniger geworden sind. Die Themen kamen aus den Bereichen der Heilberufe, der rechts- und steuerberatenden Berufe und der technischen Berufe. Den Heilberufen war der Demokratieabbau und die Bekämpfung des Fachkräftemangels ein wichtiges Anliegen, den Rechtsanwälten unter anderem die Stärkung des Justizstandortes Hessen. Den technischen Berufen ging es um die Novelle der hessischen Bauordnung und um Transparenz und Fairness bei Vergabeverfahren.



Beide, sowohl die Freien Berufe als auch die Politik, sind anhand von konkreten Beispielen auf Verständnis bei der jeweilig anderen Seite gestoßen, es konnte manche Sichtweise verständlicher dargestellt werden und die Zusammenarbeit zur Lösung der aktuellen Probleme vertieft werden.





(lifePR) (