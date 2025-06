Organspende – Eine Herzensangelegenheit der Landesärztekammer Hessen

Neuer Podcast informiert über Regelungen und Voraussetzungen der Organspende und -transplantation Seit 1983 findet in Deutschland an jedem ersten Samstag im Juni der Tag der Organspende statt – im Jahr 2025 am 07. Juni. An diesem Tag stehen die Lebensgeschichten der Menschen, die Organe gespendet haben und die jener Menschen, denen als Organempfänger ein neues Leben ermöglicht wurde, im Mittelpunkt.



In Deutschland haben 2024 insgesamt 953 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet. Im Jahr 2023 waren es 965. Mit 11,4 Spendern pro eine Million Einwohner nimmt Deutschland im internationalen Vergleich weiterhin einen der hinteren Plätze ein.*„Damit dürfen wir uns nicht zufriedengeben. Menschen warten weiterhin viel zu lange auf ein lebensrettendes Organ“, sagt Dr. med. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen.



Um auf das wichtige Thema Organspende aufmerksam zu machen, engagiert sich die Landesärztekammer Hessen (LÄKH) in verschiedenen Bereichen. Hierzu zählen die in der LÄKH verortete Kommission „Transplantation und Organspende“, die Empfehlungen für das Präsidium ausarbeitet oder der regelmäßige Erfahrungsaustausch für Transplantationsbeauftragte in Kooperation mit den Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und des Saarlandes. Vor allem aber arbeitet die LÄKH eng mit dem Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege, der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) Region Mitte, der Hessischen Krankenhausgesellschaft und weiteren Expertinnen und Experten aus der unmittelbaren Patientenversorgung zusammen, um das Thema Organspende gemeinsam voran zu bringen.



„Bei all unseren Bemühungen müssen wir immer die Frage im Auge behalten, welche Faktoren die Zahl der Organspenden beeinflussen“, erklärt Dr. Pinkowski. „Neben der Schulung von `Transplantationsbeauftragten Ärzten`, die sich um die praktischen Belange der Organspende in den Krankenhäusern kümmern, geht es insbesondere auch darum, die Entscheidung jedes Einzelnen für eine Organspende zu Lebzeiten und den Umgang mit dem Thema Organspende in der Gesellschaft über noch mehr Aufklärung zu fördern.



Aus diesem Grund hat die LÄKH im Rahmen ihres Patientensicherheitspodcast „Sicher ist sicher“ das Thema Organspende aufgegriffen. In einem Gespräch mit Dr. med. Ana Paula Barreiros, Geschäftsführende Ärztin der DSO Region Mitte, wird über die Regelungen und Voraussetzungen der Organspende- und transplantation informiert und aufgeklärt. Außerdem kommen ein Transplantationsbeauftragter sowie eine Organempfängerin und die Angehörige einer Spenderin zu Wort.



Der Podcast ist ein CME-zertifiziertes Fortbildungsangebot der LÄKH, das sich an Mitarbeitende im Gesundheitswesen und alle weiteren Interessierten richtet. Die Folge zum Thema Organspende wird demnächst kostenfrei erreichbar sein (Link in der als PDF angehängten PM).

(lifePR) (