Neuwahlen beim Verband Freier Berufe in Hessen am 21.05.2025

Am 21. Mai 2025 standen im Verband Freier Berufe (VFBH) die Wahlen zum Präsidium an. Die bisherige Präsidentin, die Rechtsanwältin Dr. Karin Hahne, hat nicht erneut für das Präsidentenamt kandidiert. Gewählt wurde der Wiesbadener Urologe Dr. Michael Weidenfeld als Repräsentant der Landesärztekammer Hessen. Der Staffelstab ging somit von den rechtsberatenden Berufen an die Heilberufe über. Die Mitgliederversammlung dankte Frau Dr. Hahne für ihr jahrelanges Engagement als Präsidentin. Sie gehört dem Präsidium aber weiterhin als Mitglied an.



In ihrem Amt bestätigt wurden der 1. Vizepräsident Dr. Michael Griem (Präsident der Rechtsanwaltskammer Frankfurt) und Hartmut Ruppricht (Präsident der Steuerberaterkammer Hessen) als 2. Vizepräsident. Ebenso wiedergewählt wurden Dr. Martin Kraushaar (Geschäftsführer der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen) sowie Dr. Maik F. Behschad (Vizepräsident der Landeszahnärztekammer).



Der Verband Freier Berufe in Hessen vertritt die gemeinsamen Interessen der Freien Berufe (z. B. der Ärzte, Rechtsanwälte und Ingenieure) in Hessen in Wirtschaft und Politik.



Zitat Dr. Weidenfeld: „Ich freu mich sehr auf die Aufgabe, die Interessen der Freien Berufe in Hessen zu vertreten - denn sie sind das Rückgrat einer freien, verantwortungsvollen und innovativen Gesellschaft. Der Verband ist eine starke Stimme für Selbständigkeit, Qualität und ethisches Handeln. – Werte, die mir persönlich sehr am Herzen liegen.



Sehr froh bin ich darüber, dass Frau Dr. Hahne mit ihrer Erfahrung das neue Präsidium weiter unterstützen wird. Wir rufen alle freien Berufe auf, Mitglied in unserem Verband zu werden. Der Verband der Freien Berufe Hessen setzt sich für einen kontinuierlichen und konstruktiven Dialog mit der Politik ein, um gemeinsam tragfähige Lösungen für aktuelle gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen zu entwickeln.



Ziel ist es, die Expertise und Erfahrungen der freien Berufe stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubringen und auf Augenhöhe partnerschaftlich an zukunftsorientierten Rahmenbedingungen mitzuwirken.“

