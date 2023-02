Neuer Wiedereinstiegskurs erleichtert Medizinischen Fachangestellten den Wiedereinstieg in den Beruf

Medizinische Fachangestellte (MFA) sind im großen Maße am Erfolg einer Arztpraxis beteiligt. Sie sind Organisationstalente, gepaart mit allgemeinem und auf die Praxis spezialisiertem medizinischen Fachwissen.„Doch leider zeigen die Erfahrungen, dass gut ausgebildete MFA nach Auszeiten oft nicht mehr den Weg in die Praxen zurückfinden“, so Dr. Günther Matheis, Präsident der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz. Ein Grund dafür ist unter anderem auch, dass man sich bei der Schnelllebigkeit des medizinischen Wissens fachlich den beruflichen Wiedereinstieg – beispielsweise nach einer Familienpause - nicht mehr oder nur noch schwer zutraut. „Ohne Medizinische Fachangestellte läuft in den Arztpraxen nichts. Durch praxisnahe Unterstützung müssen wir qualifizierten Fachkräften unbedingt den Weg zurück in den Beruf ebnen“, erklärt Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der Landesärztekammer Hessen.Daher bietet die Akademie für Ärztliche Fortbildung in Rheinland-Pfalz in Kooperation mit der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und der Landesärztekammer Hessen erstmals einen Wiedereinstiegskurs speziell für die Medizinischen Fachangestellten an: In einer spannenden Mischung aus Theorie und Praxis können sich MFA an fünf Seminartagen wieder fit für den Berufsalltag machen. Es gibt eine umfassende Auffrischung über sämtliche relevante Aufgabengebiete der MFA.In der Akademie in Mainz startet am 2. Mai 2023 der dreitägige theoretische Teil der Veranstaltung. Am 5. Mai 2023 geht es dann an der Carl-Oelemann-Schule in Bad Nauheim mit dem zweitägigen praktischen Part weiter. Hier stehen erfahrene Lehrkräfte zur Seite. Mit vielen praktischen Übungen simulieren sie den beruflichen Alltag rund um die Arbeitsabläufe in der Praxis. Matheis und Pinkowski hoffen auf viele Anmeldungen: „Wir freuen uns, dass wir mit unserem neuen, gemeinsamen und länderübergreifenden Kursangebot Medizinischen Fachangestellten den Wiedereinstieg gut erleichtern“, betont Matheis.Weitere Infos und Anmeldung gibt es auf der Internetseite der Akademie für Ärztliche Fortbildung: https://www.aaef-rlp.de/ oder telefonisch: 06131 28438-16