Landesärztekammer Hessen stellt größtes Charity-Team beim Firmenlauf B2Run

Den herbstlichen Temperaturen trotzend und mit guter Stimmung und Teamgeist gingen auch in diesem Jahr 25 Mitarbeitende der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) an den Start des Firmenlaufs B2Run. Die insgesamt rund 2.500 Läuferinnen und Läufer bewältigten am 01.10.2024 die 5,3 km lange Strecke am Frankfurter Waldstadion und konnten einen besonderen Zieleinlauf in das Stadion hinein genießen.



„Bereits seit vielen Jahren nehmen Mitarbeitende der Landesärztekammer Hessen an Firmenläufen teil“, so Dr. Edgar Pinkowski, Präsident der LÄKH, „und auch mit der Teilnahme am B2Run setzen wir ein Zeichen für den Teamgeist unter den Mitarbeitenden, leisten einen Beitrag für die Gesundheitsförderung und können nicht zuletzt mit unserer Teilnahme auch einen wichtigen Beitrag für eine sehr gute Sache leisten: eine Spende für die DKMS.“



Letzteres hatte in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, denn die Landesärztekammer Hessen wurde als größtes Charity-Team des diesjährigen Laufs mit einer Urkunde geehrt. „Als Vertretung der hessischen Ärzteschaft liegt uns natürlich auch die Unterstützung einer patientenbezogenen gemeinnützigen Sache am Herzen“, so Pinkowski, „und wenn wir dies mit einem Teamevent verbinden können, dann ist das ein großer Ansporn, auch im kommenden Jahr wieder durchzustarten.“

(lifePR) (