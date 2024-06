Hitzeaktionstag am 5. Juni: Landesärztekammer Hessen spendet Sonnenhüte und informiert über Schutz vor Hitze in der Stadt

Laut EU-Klimabericht war das Jahr 2023 eines der heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen. Mit gravierenden Folgen für die Gesundheit. Immer mehr Menschen sterben an den Folgen extremer Hitze. Auch für den Sommer 2024 werden wieder hohe Temperaturen erwartet.Um das Bewusstsein für die Gefahren von Hitze und die Maßnahmen zum Schutz zu fördern, beteiligt sich die Landesärztekammer Hessen auch in diesem Jahr am bundesweiten Hitzeaktionstag, der 2023 erstmalig von der Bundesärztekammer (BÄK) und der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) e.V. initiiert wurde.Rund um dem Hitzeaktionstag nimmt die Landesärztekammer Hessen dieses Jahr insbesondere Obdachlose und mittellose Menschen in den Blick, die von Hitze und deren Folgen in besonderem Maße betroffen sind. Mit Informationen und Sonnenhüten im Gepäck, besuchen wir am 5. Juni den Franziskustreff in Frankfurt, der obdachlosen und armen Menschen in der Innenstadt ein reichhaltiges Frühstück anbietet. Diese Einrichtung gehört zur Franziskustreff-Stiftung und wurde von der Deutschen Kapuzinerprovinz für den Frühstücksraum für obdachlose und arme Gäste im Kapuzinerkloster an der Liebfrauenkirche in Frankfurt am Main gegründet. Bis zu 180 Menschen in Not nehmen das rein spendenfinanzierte Hilfsangebot täglich an, das von Kapuziner Bruder Michael Wies geleitet wird. Die Sonnenhüte stellt die Landesärztekammer Hessen dem Franziskustreff zur Weitergabe an Besucherinnen und Besucher zur Verfügung.Am 10. Juni findet in Zusammenarbeit mit der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, Frankfurt (MMM) eine weitere Übergabe von Sonnenhüten und Info-Flyern statt. Die rein ehrenamtlich arbeitende Anlaufstelle behandelt und berät seit über zehn Jahren mittellose, nicht krankenversicherte Menschen kostenlos. Die Sprechstunde findet jeden Montag von 15-19 Uhr im Medicentrum am Markuskrankenhaus statt.Schauen Sie am 5. Juni außerdem auf unserem Instagram-Account vorbei. Dort geben wir allgemeine Tipps zu „Wie schütze ich mich bei Hitze?“: https://www.instagram.com/landesaerztekammer_hessen/