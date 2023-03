Hessisches Ärzteparlament fordert ausreichende Weiterbildungsmöglichkeiten in Krankenhausplanung und ambulanter Versorgung

Warnung vor Reduzierung des ärztlichen Weiterbildungsangebots

Die Delegierten der Landesärztekammer Hessen haben am Samstag, 25. März 2023, in Bad Nauheim eindringlich davor gewarnt, das ärztliche Weiterbildungsangebot zu verknappen und die Weiterbildungsplätze – insbesondere durch Bettenabbau in Kliniken und Folgen der Krankenhausreform – zu verringern.



Die Konzentration der Leistungen in den Kliniken auf wenige Maximalversorger führe zu einem grundlegenden Wandel und zu einer Reduzierung des Angebotes an Weiterbildungsplätzen, erklärten die Ärztevertreterinnen und –vertreter auf der Delegiertenversammlung. Insbesondere seien „kleinere“ Fachbereiche dadurch bedroht. Bei einem zunehmenden Mangel an Fachärztinnen und Fachärzten würden langfristig auch in der ambulanten Versorgung die Weiterbildungsangebote fehlen.



Die hessische Ärzteschaft fordert die Politik auf, zur Sicherstellung der zukünftigen Versorgung zu berücksichtigen, dass ausreichend Weiterbildungsmöglichkeiten in der Krankenhausplanung und der ambulanten Versorgung erhalten bleiben.