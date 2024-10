Hessische Auszubildende werden für Einser-Abschlüsse geehrt

Dass eine Ausbildung, die in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten begonnen wurde, zu herausragenden Ergebnissen führen kann, beweisen die Abschlussprüfungen von 124 Hessischen Auszubildenden. Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben ihre Prüfung mit der Gesamtnote 1, also mit „Sehr gut“ abgeschlossen - in den Ausbildungsberufen Medizinische/r Fachangestellte/r, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r und Steuerfachangestellte/r.



Für ihre ausgezeichneten Leistungen wurden die Einserabsolventinnen und -absolventen am 2. Oktober 2024 im Kurhaus in Wiesbaden vom Verband FreierBerufe in Hessen (VFBH) geehrt.



Verbandsvizepräsident sowie Präsident der Rechtsanwaltskammer Frankfurt, Herr Dr. Michael Griem und Herr Marco Kreuter, Abteilungsleiter im Wirtschaftsministerium, überreichten Urkunden und Blumen an die jungen Leute und gratulierten den Auszubildenden ganz herzlich.



Der Fachkräftemangel in einigen Regionen Hessens stellt auch die Freien Berufe vor große Herausforderungen. Der Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Arzt- und Zahnarztpraxen, Anwaltskanzleien, Steuer- und Wirtschaftsberatungsbüros steigt ständig. Digitalisierung und Künstliche Intelligenz können gerade bei den Freien Berufen menschliche Kompetenz nicht ersetzen. Der Verband Freier Berufe in Hessen und die Landesregierung werden weiter daran arbeiten, die duale Ausbildung attraktiv zu halten. Der Fachkräftebedarf in Hessen soll zukunftssicher abgedeckt werden; junge Frauen und Männer sollen eine solide Berufsperspektive erhalten.

