Hessische Auszubildende werden für Einser-Abschlüsse geehrt

Dass eine Ausbildung, die in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten begonnen wurde, zu herausragenden Ergebnissen führen kann, beweisen die Abschlussprüfungen von 124 Hessischen Auszubildenden. Die jungen Frauen und Männer haben ihre Prüfung mit der Gesamtnote 1, also „Sehr gut“, in den Ausbildungsberufen Medizinische/r Fachangestellte/r, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r und Steuerfachangestellte/r abgeschlossen.Für ihre ausgezeichneten Leistungen werden die Einserkandidatinnen und -kandidaten am 02. Oktober 2024 in Wiesbaden vom Verband Freier Berufe in Hessen (VFBH) geehrt. Bei der „Bestenehrung“, die der VFBH veranstaltet, werden ein Vertreter des Wirtschaftsministeriums und Verbandspräsidentin Dr. Karin Hahne Urkunden und Preise überreichen.Der Fachkräftemangel in einigen Regionen Hessens stellt auch die Freien Berufe vor große Herausforderungen. Der Bedarf an gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Arzt- und Zahnarztpraxen, Anwaltskanzleien, Steuer- und Wirtschaftsberatungsbüros besteht trotz Digitalisierung fort. Gemeinsam mit der Landesregierung arbeitet der Verband Freier Berufe in Hessen im Bündnis für Ausbildung stetig daran, die Ausbildungszahlen zu erhöhen. Der Fachkräftebedarf in Hessen soll zukunftssicher abgedeckt werden; junge Frauen und Männer sollen eine solide Berufsperspektive erhalten.Mit der „Bestenehrung“ will der VFBH junge Leute dazu ermutigen, sich für einen Ausbildungsberuf in dem Berufszweig „Freier Beruf“ zu entscheiden und u. a. Ärztinnen und Anwälte bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.