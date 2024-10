Gut gewappnet gegen Grippe

Wie in jedem Jahr um diese Zeit steht uns die Grippesaison bevor. Noch ist es nicht zu spät, sich gegen Grippeviren impfen zu lassen. „Die Grippeschutzimpfung ist ein einfacher und effektiver Weg, sich und sein engstes, möglicherweise vulnerables Umfeld gegen die Grippe zu schützen. Klar muss mittlerweile sein, dass eine echte Grippeerkrankung nicht zu unterschätzen ist“, bekräftigt LÄKH-Präsident Dr. med. Edgar Pinkowski.



Insbesondere Risikogruppen rät die Ständige Impfkommission zur Grippeschutzimpfung. Dazu zählen unter anderem Menschen ab 60 Jahren, Schwangere, chronisch Kranke oder Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- oder Pflegeheimen. Darüber hinaus wird medizinischem und pflegerischem Personal oder Menschen in Einrichtungen mit viel Publikumsverkehr die Impfung empfohlen. Nähere Informationen findet man auf der Website des Robert Koch-Instituts.



„Keine Frage – junge und gesunde Menschen erleiden in der Regel keine schwerwiegenden Komplikationen. Aber: Im schlimmsten Fall kann eine Grippeinfektion tödlich enden. Gerade Risikogruppen und Menschen mit geschwächtem Immunsystem gilt es zu schützen“, so Pinkowski und ergänzt: „Deshalb ist es in dieser Jahreszeit darüber hinaus umso wichtiger, die allgemeinen Hygieneregeln zu beachten. Denn auch Geimpfte sind vor einer Ansteckung nicht hundertprozentig geschützt.“

