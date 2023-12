Forderung nach Gleichstellungsmaßnahmen in Krankenhäusern

Die Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen forderte am 25.11.2023 in Bad Nauheim die hessischen Krankenhäuser dazu auf, die Gleichstellung ihrer angestellten Ärztinnen und Ärzte zu fördern und diesem Zweck dienliche Maßnahmen umzusetzen.



Berufen wurde sich hierbei auf eine Studie des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung), die zeigt, dass Betriebe mit Gleichstellungsmaßnahmen eine geringere Gender Pay Gap aufweisen – die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen auf gleichen Positionen fällt also entsprechend kleiner aus.



Zu diesen Maßnahmen zählen beispielsweise Mentoringprogramme oder betriebliche Kinderbetreuungsangebote. In der Studie wurde betont, dass alle untersuchten Maßnahmen einen positiven Effekt zeigten.



„Die Arbeitskraft von Ärztinnen wird dringend gebraucht“, heißt es in der Begründung der Delegierten. Die Ärztinnen wiederum bräuchten ihre Arbeit. Es müssten Bedingungen geschafft werden, die Chancengleichheit in medizinischen Berufen ermöglichen, heißt es weiter.