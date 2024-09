Ehrungsveranstaltung in der Landesärztekammer Hessen: Hohe Auszeichnung für herausragendes Engagement

Im Rahmen der diesjährigen Ehrungsveranstaltung zeichnete die Landesärztekammer Hessen am Mittwoch sechs Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement für die hessische Ärzteschaft aus. Überreicht wurden die Ehrungen vom Präsidenten der Landesärztekammer Hessen Dr. med. Edgar Pinkowski, dem Vizepräsidenten Dr. med. Christian Schwark sowie der Ersten Beisitzerin Monika Buchalik.



Es sei ihm eine große Freude, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten und der ersten Beisitzerin die heutigen Ehrungen in diesem würdigen und feierlichen Rahmen vorzunehmen, begrüßte Pinkowski die Anwesenden.



Dr. med. Klaus Jahn, Leiter des Referats Gesundheitspolitik und stellvertretender Leiter der Abteilung Gesundheit des Hessischen Ministerium für Familie, Senioren, Sport, Gesundheit und Pflege würdigte in einem Grußwort die zu Ehrenden für ihre herausragende Arbeit: Ihr Engagement, berufliche Leistung und Tätigkeit, aber auch ihr Gestaltungswille und zivilgesellschaftliches Verantwortungsgefühl mache sie zur Vorbildern - nicht nur in Hessen, sondern auch über Hessen hinaus.



Vier Ehrenplaketten in Silber und zwei Ehrenplaketten in Bronze wurden am Mittwoch mit musikalischer Begleitung von Martin Landzettel an der Geige und Joschi Pevny an der Gitarre überreicht.



Die silberne Ehrenplakette ehrt Persönlichkeiten, die sich auf Landesebene für die ärztlichen Belange eingesetzt und in den Gremien der Landesärztekammer Hessen aktiv an der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems beteiligt haben. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr Prof. Dr. med. Wolf Otto Bechstein, Prof. Dr. med. Elke Jäger, Prof. Dott/Univ. Rom. Vittorio Paolucci und Prof. Dr. med. Dr. h.c. mult. Hans-Rudolf Tinneberg. Die Ehrenplakette in Bronze erhielten Friedhelm Damm, Vorsitzender Richter am Landgericht Kassel a.D., und Prof. Dr. med. Rita Engenhart-Cabillic.

