Die elektronische Patientenakte ePA

Patienten, aber auch Ärzte fragen sich: Wie ist der Nutzen und das Risiko der elektronischen Patientenakte ePA zu bewerten? Diese soll bis Ende 2025 für 80% aller Bürger eingerichtet sein und danach auch für Forschungszwecke genutzt werden.Wie sicher sind die ePA-Daten? Der Chaos Computer Club (CCC) konnte Ende 2024 leicht Sicherheitslücken und Missbrauchspotential feststellen. Ist die Sicherheit jetzt gewährleistet? Welchen Nutzen haben die pseudonymisiert zentral gespeicherten Daten tatsächlich? Kann big-data belastbare Ergebnisse liefern und aufwändige randomisierte Studien ersetzen? Und vor allem: ist ein Vertrauen in die ärztliche Schweigepflicht noch möglich, wenn die Datenspeicherung in der ePA erfolgt/erfolgen muss?Dr. Andreas Meißner, der Autor des Buches „Die elektronische Patientenakte – Das Ende der Schweigepflicht“ wird hierzu seine Erkenntnisse vorstellen und mit Ihnen diskutieren. Dr. Nils Gaebel wird die datenschutzrechtliche Sicht der Hessischen Aufsichtsbehörde zur ePA referieren.Veranstalter ist der Förderverein Bad Nauheimer Gespräche e.V. Eine Teilnahme ist kostenlos. Auch eine online-Teilnahme ist möglich. Um Anmeldung wird gebeten über die Homepage http://www.bad-nauheimer-gespraeche.de/Veranstaltungen oder an info@bad-nauheimer-gespraeche.de Weitere Informationen unter www.bad-nauheimer-gespraeche.de Wir freuen uns über einen Terminhinweis und über Ihre Berichterstattung.