Deutscher Ärztetag: Prof. Viola Hach-Wunderle aus Frankfurt mit der Paracelsus-Medaille ausgezeichnet

Bei der heutigen Eröffnung des 124. Deutschen Ärztetages – wegen des Pandemiegeschehens online und zeitverkürzt stattfindend, nachdem der Ärztetag 2020 pandemiebedingt ausgefallen war – ist Prof. Dr. med. Viola Hach-Wunderle aus Frankfurt mit der höchsten Auszeichnung der deutschen Ärzteschaft, der Paracelsus-Medaille, gewürdigt worden.



Die am 5. November 1953 in Berlin geborene und – nach Stationen in Frankfurt und Bad Nauheim (dort als Chefärztin der Abteilung Innere Medizin und Rehabilitation der William-Harvey-Klinik) seit 2003 als Sektionsleiterin der Angiologie am Gefäßzentrum Krankenhaus Nordwest in Frankfurt tätige hessische Ärztin ist für ihr hohes Engagement für das gesundheitliche Gemeinwohl geehrt worden.



Seit 1984 ist die Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Angiologie und Zusatzbezeichnungen Phlebologie und Hämostaseologie ehrenamtlich als Referentin in der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen in Bad Nauheim tätig. In dieser Funktion setzt sie sich sowohl für die ärztliche Fort- und Weiterbildung als auch für die Aus- und Fortbildung der Medizinischen Fachangestellten (MFA) ein. Nicht zuletzt geht der Aufbau von Ultraschallkursen in der Akademie auf ihr Wirken zurück.



Darüber hinaus ist die in Köln, Freiburg und Heidelberg ausgebildete, in Heidelberg promovierte und in Frankfurt habilitierte Expertin für Gefäß- und Venenerkrankungen, die 1998 zur APL-Professorin der Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt ernannt worden ist, Leiterin der Sektion Angiologie und Gutachterin der Kommission Angiologie und Phlebologie der hessischen Ärztekammer. Seit 1996 ist Prof. Hach-Wunderle Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Angiologie und seit 1998 zudem Beisitzerin im Vorstand der Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen.



Für ihre hervorragenden Verdienste wurde Prof. Hach-Wunderle im Jahre 1996 mit dem Günther-Simon-Fortbildungs-Preis des Bundes Deutscher Internisten und im Jahre 2008 mit der Ernst von Bergmann-Plakette der Bundesärztekammer ausgezeichnet.

