„Das immunologische Gedächtnis – Wie Infektionen und Impfung unser Immunsystem prägen“

Ohne unser Immunsystem wäre unser Leben, so wie wir es kennen, nicht möglich. Die Zellen des Immunsystems haben die Fähigkeit, Krankheitserreger oder Tumorzellen spezifisch zu erkennen, sie effektiv zu bekämpfen und diese Immunität lebenslang aufrecht zu erhalten.Aber wie funktioniert das „immunologische Gedächtnis“ genau? Was sagen neueste Forschungsergebnisse? Welche Untersuchungsparameter geben belastbar Auskunft über die Immunitätslage von Patienten? Was sagen Antikörperspiegel wirklich aus? Wie sind die verschiedenen Impfstoffe aus immunologischer Sicht zu bewerten? Wurde die Rolle des zellulären Immunsystems bislang unterschätzt?Hierüber wird der ausgewiesene Experte Prof. Radbruch im Rahmen der Bad Nauheimer Gespräche sprechen und auch die Fragen der Zuhörer eingehen. Die Erforschung und das Verständnis des Immunologischen Gedächtnisses steent bis heute im Zentrum seiner Forschung - mit mehr als 200 Originalpublikationen und 90 Übersichtsartikeln. Er ist Mitglied der Leopoldina, der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Europäischen Molekularbiologie Organisation EMBO, und Past-Präsident der European Federation of Immunological Societies (EFIS). Es erwartet Sie somit ein hochinteressanter Abend:Wir freuen uns über einen Terminhinweis und über Ihre Berichterstattung.Prof. Dr. Andreas RadbruchDonnerstag, 26.09.2024 19-21 UhrLandesärztekammer HessenHanauer Landstraße 152, 60314 Frankfurt am Main(auch online-Teilnahme ist möglich)Anfragen und Anmeldungen über die Homepage http://www.bad-nauheimer-gespraeche.de/Veranstaltungen oder an info@bad-nauheimer-gespraeche.deWeitere Informationen unter www.bad-nauheimer-gespraeche.de