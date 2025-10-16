„Bestenehrung“ des Verbandes Freier Berufe in Hessen Beste Auszubildende der Freien Berufe in Hessen werden ausgezeichnet
Bei der „Bestenehrung“ werden Staatssekretär Dr. Manuel Lösel vom Kultusministerium und Verbandspräsident Dr. Michael Weidenfeld Urkunden und Blumen überreichen.
Die Prüfungsbesten stammen aus Berufsfeldern, die für die Freien Berufe unverzichtbar sind: Medizinische/r Fachangestellte/r, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Rechtsanwaltsfachangestellte/r, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r sowie Steuerfachangestellte/r.
Mit der Ehrung der besten Absolventinnen und Absolventen setzt der Verband ein starkes Zeichen: Nachwuchsförderung ist ein zentrales Anliegen der Freien Berufe in Hessen. Die ausgezeichneten jungen Fachkräfte sind ein Beweis dafür, dass Ausbildung, Leistungsbereitschaft und Verantwortung Hand in Hand gehen und damit die Zukunftsfähigkeit der Freien Berufe sichern. Die „Bestenehrung 2025“ findet am Mittwoch, 22. Oktober 2025 um 16:00 Uhr in den Kolonnaden im Kurhaus Wiesbaden statt. Nähere Informationen unter www.vfbh.de