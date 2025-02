Am 25. Februar 2025 fand die Aktion „Kiffen bis der Arzt kommt“ der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) an der Martin-Buber-Schule in Heppenheim statt. Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen wurden von Heiko Mikkat, Facharzt für Innere Medizin, über die Risiken des Cannabiskonsums informiert.



Entwickelt von der Stabsstelle Medien und fachlich beraten vom Suchtausschuss der LÄKH, setzt das Präventionsprojekt auf altersgerechte und abwechslungsreiche Aufklärung ohne erhobenen Zeigefinger. Die Stabsstelle Medien vermittelt auf Anfrage die ärztlichen Expertinnen und Experten und bringt sie mit den Schulen zusammen.



Schulen, die beim Präventionsprojekt mitmachen wollen, können sich an die Stabsstelle Medien der LÄKH wenden, E-Mail: presse@laekh.de.

