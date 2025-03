„Antibiotikaresistente Erreger - Phagentherapie und Impfung als Alternative?“

Antibiotikaresistente Erreger sind am Dienstag, 25. März, 19 Uhr Thema der nächsten Veranstaltung in der Landesärztekammer Hessen in Frankfurt, Hanauer Landstraße 152.Angesichts der weiteren Zunahme der antibiotikaresistenten Erreger wurde in den letzten Jahren die Forschung für Impfstoffe und Phagen-Therapie intensiviert. Ist hier ein baldiger Durchbruch zu erwarten? „Sind Phagentherapie und Impfung eine Alternative, wenn Antibiotika nicht mehr wirken?“Diese Fragen diskutieren Frau Prof. Dr. Bekeredjian-Ding, Leiterin des Instituts für Infektiologie der Universität Marburg, die sich über viele Jahre als Expertin im Paul Ehrlich-Institut mit Impfstoffen befasst hat, und Frau PD Dr. Silvia Würstle Laborleiterin des Instituts für Infektiologie der Universitätsklinik Frankfurt am Main, die derzeit in Frankfurt ein Zentrum für Phagentherapie aufbaut.Veranstalter ist der Förderverein Bad Nauheimer Gespräche. Eine Teilnahme ist kostenlos. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Um Anmeldung wird gebeten über die Homepage http://www.bad-nauheimer-gespraeche.de/Veranstaltungen oder an info@bad-nauheimer-gespraeche.de Weitere Informationen unter www.bad-nauheimer-gespraeche.de