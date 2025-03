Ankündigung der Landesärztekammer Hessen: 8. ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen am 22. März 2025

Die 8. ordentliche Delegiertenversammlung findet am 22.03.2025 ab 10:00 Uhr s.t. im Bildungszentrum der Landesärztekammer Hessen, Carl-Oelemann-Weg 5, in 61231 Bad Nauheim statt.



Die Veranstaltung ist mitgliederöffentlich.



Wir werden die Medien per Pressemitteilung informieren.

(lifePR) (