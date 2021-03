Ankündigung: 10. ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen am 27.03.2021

Am Samstag, den 27. März 2021, findet die 10. ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen ab 9:00 Uhr s.t. - pandemiebedingt - in der Stadthalle Friedberg, Am Seebach 2, in 61169 Friedberg statt.



Die Veranstaltung ist mitgliederöffentlich. Wegen aktuell erforderlicher Schutz- und Hygienemaßnahmen stehen nur eingeschränkt Besucherplätze zur Verfügung. Die Medien werden per Pressemitteilung über wichtige Themen informiert.

