55. Internationaler Seminarkongress in Grado erfolgreich beendet – Interdisziplinär, ethisch und inspirierend

Das traditionsreiche Forum bot den Teilnehmenden eine besondere Atmosphäre für intensiven fachlichen Austausch und kollegiale Begegnungen. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Veranstaltung gewährleistete, dass die Qualität der Inhalte und der wissenschaftliche Diskurs im Mittelpunkt standen.
„Der Kongress zeichnete sich einmal mehr durch seine interdisziplinäre Ausrichtung aus. Ein zentraler Fokus lag auf den ethischen Herausforderungen des ärztlichen Handelns und der Begleitung des Menschen am Ende des Lebens, wodurch die Einheitlichkeit des ärztlichen Berufsbildes gestärkt wurde“, erklärte Dr. Gottfried von Knoblauch, Vorsitzender des CMIG.
Renommierte Referentinnen und Referenten setzten wichtige Akzente:
- Forschungsethik in der Medizin – Dr. Otmar Kloiber, Generalsekretär der World Medical Association
- Verantwortung des Einzelnen für Selbst, Mit- und Gesamtwohl - Prof. Dr. Dr. Andreas Kruse
- Notfallmedizin in besonderen Situationen – Prof. Dr. Peter Sefrin (inkl. praktischem Kurs)
- Pandemien und ihre Aktualität – Prof. Dr. René Gottschalk
- Spezialthemen wie Gynäkologie und Reproduktionsmedizin – Prof. Dr. Dr. Hans Rudolf Tinneberg
- Pharmakotherapie kardiovaskulärer Erkrankungen – Prof. Dr. Jens Kockskämper
- Kinderchirurgie – Prof. Dr. Roman Metzger
- und Hämangiome – Dr. Ulrike Metzger M.SC.
„Das Collegium versteht seine Seminarkongresse bewusst mehr als interaktives Bildungsangebot denn als hochspezialisierte Trainingseinheit. Dialog und kollegialer Austausch sind ebenso wichtig wie die Vermittlung neuesten Wissens und praktischer Fähigkeiten“, betonte Dr. Max Kaplan, 2.Vorsitzender des CMIG.
Die von der Landesärztekammer Hessen zertifizierte Fortbildung bestätigte einmal mehr den hohen Stellenwert dieser Plattform. Der nächste Kongress ist vom 23. bis 28. August 2026 in Grado geplant.
Kontakt:
COLLEGIUM MEDICINAE ITALO-GERMANICUM e.V.
Dr. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach
E-Mail: kontakt@cmig.de