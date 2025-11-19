Kontakt
10. Delegiertenversammlung der LÄKH am 22.11.2025

Am kommenden Samstag, 22. November 2025, findet ab 10 Uhr die zehnte ordentliche Delegiertenversammlung der Landesärztekammer Hessen der 17. Wahlperiode 2023-2028 statt. Die Veranstaltung im Bildungszentrum der LÄKH, Carl-Oelemann-Weg 5, in 61231 Bad Nauheim, ist mitgliederöffentlich. Die Tagesordnung finden Sie hier

