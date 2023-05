„Reinigen in sozialen Einrichtungen und Diensten“ ist erschienen

Neue Leitlinie zum Reinigungsmanagement in sozialen Einrichtungen und Diensten veröffentlicht.



Die neue Leitlinie zum Reinigungsmanagement in sozialen Einrichtungen und Diensten ist im Lambertus-Verlag erschienen. Das Buch bietet eine Einführung in die Thematik und richtet sich an alle, die für die Reinigung in sozialen Einrichtungen verantwortlich sind, unabhängig von ihrer Berufsgruppe.



Die Neuerscheinung legt den Fokus auf das Management der Reinigung von Gebäuden, Räumen und ihrer Ausstattung in offenen, ambulanten bis stationären Einrichtungen und Diensten. Es werden die Überlegungen und Umsetzungen, die im Rahmen des professionellen Reinigungsmanagements in sozialen Einrichtungen und Diensten beachtet werden müssen, aufgezeigt. Zudem steht umfangreiches Online-Material wie z.B. Hygienepläne zum Download zur Verfügung.



Zielgruppen sind Einrichtungsleitungen sowie hauswirtschaftliche Betriebsleitungen, Teilbereichsverantwortliche, Aus- und Weiterbildungsanbieter für Meister:innenkurse und Lehrtätige an Fachakademien, wie auch selbständige Anbieter:innen von Reinigungsdienstleistungen und Ambulante Dienste.



Die Leitlinie soll eine Orientierungshilfe für alle Beteiligten in sozialen Einrichtungen sein und zur Verbesserung der Reinigungsdienstleistungen beitragen. Das Fachbuch ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen sind auf der Website des Verlags zu finden.