Neue Fachpublikation zur Wundversorgung wohnungsloser Menschen erscheint im Herbst 2025

typische Krankheitsbilder wohnungsloser Menschen (z. B. Fuß- und Hauterkrankungen),

pflegerische und medizinische Herausforderungen in der Versorgung vulnerabler Gruppen,

Konzepte auf Grundlage der Expertenstandards gemäß § 113a SGB XI.

Wohnungslosigkeit ist nicht nur ein soziales, sondern auch ein gesundheitliches Problem. Mit dem geplanten Titelerscheint im Herbst 2025 ein Fachbuch, das sich umfassend mit der medizinischen und pflegerischen Versorgung dieser besonders vulnerablen Patientengruppe befasst.Wohnungslose Menschen zählen zu den am stärksten benachteiligten Patient:innen im Gesundheitssystem. Häufig erleben sie Ausgrenzung, fehlende Anschlussversorgung und unzureichende medizinische Behandlung. Die Folgen sind gravierend: Chronische Wunden, Infektionen und unbehandelte Erkrankungen führen zu wiederholten Klinikaufenthalten – ein Phänomen, das als „Drehtüreffekt“ nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch das Gesundheitssystem belastet.Das Buch nimmt die Arbeit derin den Blick, deren niedrigschwelliger, leitlinienorientierter und interdisziplinär eingebetteter Ansatz konkrete Verbesserungen zeigt. Neben einer gesellschaftlichen und gesundheitspolitischen Einordnung bietet das Buch praxisnahe Einblicke in:Die Veröffentlichung richtet sich an Fachkräfte in der Pflege, Medizin, Sozialen Arbeit, Ehrenamtliche in der Wohnungslosenhilfe sowie an Akteur:innen der kommunalen Gesundheitsversorgung und Gesundheitspolitik – und versteht sich als Plädoyer für eine gerechtere und wirksamere medizinische Versorgung.Das Buch ist ab sofort vorbestellbar im Buchhandel und unter http://www.lambertus.de/wundversorgung