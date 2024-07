Neu erschienen: Die Caritas-Kalender 2025

Die traditionsreichen Caritas-Kalender sind für viele Menschen seit Jahren treue und wichtige Begleiter und beliebte Geschenke für Mitarbeitende, Ehrenamtliche und betreute Menschen in sozialen Einrichtungen. Die beiden neuen Kalender für das Jahr 2025 sind ab jetzt lieferbar.Egal, wie der Tag beginnt – der Tages-Abreißkalender „Unser täglich Brot“ begleitet Sie immer mit einem klugen Zitat. So werden gute Tage noch schöner und schwere Tage ein wenig leichter. Für viele Leserinnen und Leser ist der Kalender mit seinen positiven Impulsen, christlichen Gedanken und ermutigenden Worten ein unersetzlicher Begleiter durch das ganze Jahr. Mit den praktischen Informationen zu Namens- und Feiertagen, kirchlichen Festen sowie Sonnen- und Mondständen sind Sie zudem immer gut informiert. Die beidseitig bedruckte Rückwand zum Wechseln ziert auch im kommenden Jahr zwei wunderschöne Motive aus der diesjährigen Leserwahl.Das farbenfrohe Caritas-Kalenderbuch 2025 führt stimmungsvoll durch alle vier Jahreszeiten. Anregende Geschichten, bewegende Lyrik, ermutigende Gedanken und Kirchenlieder, Wissenswertes aus Geschichte und Gegenwart, leckere Kochrezepte von Menschen aus der Caritas sowie praktische Tipps für Haushalt, Garten, Reisen, Gesundheit und Schönheit laden zum Entspannen, Meditieren und Genießen ein. Jeder Monat ist zu einem bestimmten Thema gestaltet und bietet eine ausführliche Tagesübersicht aller Namens- und Feiertage.Die Kalender sind erhältlich unter www.lambertus.de/... , per E-Mail über kalender@lambertus.de oder Telefon (0761/36825-0). Die Bestellung kann auch über denoder eineerfolgen. Wir bieten attraktive