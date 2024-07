Neu erschienen: Das Standardwerk für die Erziehungshilfen in neuer Auflage

Ergänzung der Rechtsgrundlagen um die aktuellen Änderungen des SGB VIII,

Darstellung der Hilfeformen von den beratenden und ambulanten Hilfen bis hin zu den Wohnformen für Mutter, Vater und Kind,

Beschreibung der Akteure der Kinder- und Jugendhilfe mit öffentlichen und freien Trägern,

Vorstellung der (sozial-)pädagogischen Konzepte und Ansätze.

Das Handbuch ist zu einem Standardwerk für Theorie und Praxis der Erziehungshilfe geworden und hat als Lehrbuch Eingang gefunden in Ausbildung und Studium für sozialpädagogische Berufe. In der aktualisierten 2. Auflage stellen Beiträge von über 100 namhaften Autor*innen aus der Erziehungshilfe die ganze Bandbreite der erzieherischen Hilfen dar.Die Erziehungshilfen befinden sich im größten Wandel seit Beginn der 1990er-Jahre. Die Neuauflage des Handbuchs greift diese Entwicklungen auf, diskutiert die Konsequenzen für die Praxis der Erziehungshilfen und bezieht die Perspektive der Adressat*innen stärker mit ein. Sie enthält u. a.:Ein Ausblick in die Zukunft schließt die neue Auflage des Handbuchs ab.Das Handbuch ist ab sofort als Print- oder eBook-Ausgabe erhältlich im Buchhandel oder unter www.lambertus.de/handbuch_hze