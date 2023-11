Beliebte Weihnachtsgeschenke: Die Caritas-Kalender 2024

Die traditionsreichen Caritas-Kalender sind für viele Menschen ein wichtiger Begleiter durch das Jahr. Deshalb sind sie beliebte Geschenke für Mitarbeitende, Ehrenamtliche und betreute Menschen in sozialen Einrichtungen.Jeder neue Tag ist kostbar – Der Tagesabreißkalender „Unser täglich Brot 2024“ bietet ermutigende Gedanken und christliche Impulse für jeden Tag. Die ausgewählten Bibelworte und Zitate berühmter Denkerinnen und Denker auf jedem Kalenderblatt laden zum Innehalten und spirituellen Auftanken ein. Darüber hinaus enthält der Kalender alle Sonnen- und Mondstände, Namens- und Feiertage sowie Hinweise auf kirchliche Feste. Die beidseitig bedruckte Rückwand zum Wechseln ziert zwei wunderschöne Motive aus der diesjährigen Leserwahl.Stimmungsvoll und abwechslungsreich führt das farbenfrohe Caritas-Kalenderbuch 2024 mit anregenden Geschichten und praktischen Tipps für Haus, Garten und Gesundheit durch das ganze Kirchenjahr. Es regt zum Nachdenken, Innehalten und Genießen an und hält für jeden Monat Inspirationen bereit.Weitere beliebte Geschenke sind die Geschenktassen und das Notizbuch mit Blumenmotiv und Spruch. Mit den passenden Weihnachts- und Grußkarten erhält das Geschenk eine persönliche Note. Mit dem Kauf der Weihnachtskarten von Caritas international tun Sie gleichzeitig noch etwas Gutes, denn pro gekauftem Set gehen 2 € an das internationale Hilfswerk der Caritas.Diese und weitere tolle Geschenkideen sind bestellbar unter www.lambertus.de/... , per E-Mail unter kalender@lambertus.de oder Telefon (0761/36825-0). Die Bestellung kann auch über denoder eineerfolgen. Bei den Kalendern bieten wir attraktive