LAKO Laupheimer Kokosweberei GmbH & Co. KG Erwin-Rentschler-Strasse 20 88471 Laupheim , Deutschland http://www.lako.de

Nordstil 22. - 24. Juli 2023: Kommen Sie uns besuchen in Halle A1.0 Stand B94

Besuchen Sie uns auf der Nordstil – der Design- und Lifestyle-Messe in Hamburg!

Wir freuen uns Sie zum ersten Mal auch auf der Nordstil in Hamburg vom 22. bis 24. Juli 2023 in Halle A1.0 an unserem Stand B94 willkommen heißen zu dürfen. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Produkte von modernem Design über den eleganten Klassiker bis hin zu Ihrem individuellen Wunschmotiv und lernen Sie unsere besonderen Produktneuheiten kennen.



Wir freuen uns auf Sie.