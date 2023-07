LAKO Laupheimer Kokosweberei GmbH & Co. KG Erwin-Rentschler-Strasse 20 88471 Laupheim , Deutschland http://www.lako.de

Besuchen Sie uns auf der Trendset – der Fachmesse für Interior und Lifestyle!

Es ist wieder soweit und wir freuen uns Sie nun zum dritten Mal als Aussteller auf der Trendset in München vom 15. bis 17. Juli 2023 begrüßen zu dürfen. Besuchen Sie uns in Halle A2 an unserem Stand B39 und erleben Sie die Vielfalt unserer Fußmatten von modernen Mustern über stilvolle Motive bis hin zu praktischen Klassikern und lernen Sie unsere besonderen Produktneuheiten kennen.



Wir freuen uns auf Sie.