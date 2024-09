Der Trend zum Tiny House ist ungebrochen. Das jetzt erschienene Magazin „Kleiner Wohnen 2024/2025“ informiert über den Weg zum eigenen Minihaus und beantwortet die wichtigen Fragen von Tiny-House-Interessenten.Auf 122 Seiten erläutern rund 25 Fachbeiträge die Rechtslage, geben hilfreiche Tipps für die Grundstückssuche, die Wahl des richtigen Hausherstellers oder zum Umgang mit den Baubehörden. Ergänzt wird das Ratgebermagazin von aktuellen Nachrichten und Herstellerpräsentationen rund um Tiny Houses und Modulbauten zum Wohnen, Arbeiten und Urlaubmachen auf kleiner Fläche.Nützlich ist der hohe Praxiswert des Magazins. So werden in verschiedenen Artikeln u. a. empfehlenswerte Grundrisse für Tiny Houses vorgestellt oder es wird mit zahlreichen Beispielen erklärt, wie sich kleine Wohnflächen am besten einrichten lassen – den ein oder anderen kuriosen Kniff inklusive.Über die Chancen von Kleinwohnformen für Innenentwicklung und Nachverdichtung informiert ein Fachbeitrag, ein anderer zeigt Tiny-House-Siedlungen und schildert die Entstehungsprozesse aus Sicht eines Stadtplaners. Präsentiert werden außerdem Forschungsergebnisse, Lösungen zur Energieversorgung und verschiedenste Konzepte von Tiny Houses und Modulbauten.Welche Erleichterungen ergeben sich durch gesetzliche Neuerungen? Worauf ist beim Kauf eines Tiny Houses im Ausland zu achten? Welche Steuervorteile gelten für gewerbliche Tiny-House-Investoren und was verlangt die neue Norm für Kleingebäude? Auch solche Spezialfragen werden in „Kleiner Wohnen“ besprochen und beantwortet.Das 122 Seiten umfassende Magazin „Kleiner Wohnen 2024/2025“ kostet EUR 9,40. Es ist im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich. Auch über den Buchhandel kann das Magazin bezogen werden; ISBN 978-3-944549-54-5.Unter www.verlagsprojekte.de gibt es Leseproben und weitere Bestellmöglichkeiten.