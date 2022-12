Bronze Flieger für jedes Abenteuer

Laco präsentiert Edition 97

Der Traditionshersteller Laco stellt mit der Edition 97 das dritte Count-Up Modell seiner „Mission 2025“ auf dem Weg zum 100-jährigen Firmenjubiläum vor. Die auf nur 97 Stück limitierte Edition des Jahres 2022 würdigt den Pioniergeist des Flugzeitalters, steht sie doch ganz im Zeichen der geschichtsträchtigen Laco Beobachtungsuhren. Das Gehäuse ist - anders als bei den historischen Vorbildern - aus Bronze gefertigt und auf einen zeitgemäßen Durchmesser von 42 Millimetern reduziert. Das expressive Material wird mit einem dunkelgrünen Zifferblatt kombiniert.



Der Countdown oder – auf die Uhren bezogen - der Count-Up läuft: Im Jahr 2025 begeht Laco sein 100-jähriges Jubiläum. Mit der „Mission 2025“, bestehend aus fünf exklusiven Jahrgangseditionen, gibt es schon vorab einen Anlass zu feiern. Jede Edition steht für einen Meilenstein in der traditionsreichen Geschichte der Uhrenmanufaktur und ist entsprechend des jährlichen Count Ups limitiert. Den Auftakt zur exklusiven Serie bildete vor zwei Jahren die Edition 95, ein Zeitmesser mit maritimen Tugenden in moderner Interpretation. Darauf folgte im Jahr 2021 die Edition 96, die in expressivem Schwarz die Einsatzuhren des Hauses in den Fokus rückte.



In diesem Jahr steht nun die historische Fliegeruhr im Rampenlicht, die für Laco als einer der Wegbereiter dieser Uhrengattung, ein besonders wichtiges Kapitel in der Firmengeschichte darstellt. Stellten die Fliegeruhren früher vor allem präzise und robuste Instrumente im Cockpit dar, welche auf die Bedürfnisse der wagemutigen Flugpioniere zugeschnitten waren, sind sie heute ein modisches Statement für all jene, die neue Horizonte entdecken wollen.



Die Edition 97 richtet sich an Menschen, die stetig neue Herausforderungen suchen, ob im Alltag oder bei Abenteuern in unbekanntem Terrain. So steht sie als Wegbegleiter ihrem Träger in allen Situationen kompromisslos zur Seite. Das Gehäuse mit 42 Millimetern Durchmesser ist aus Bronze gefertigt. Diese Legierung ist seit mehr als 4000 Jahren als Werkstoff bekannt und zählt damit zu den ältesten Materialien der Menschheit. Liebhaber schätzen besonders die charakteristische Patina, die sich je nach Tragegewohnheit unterschiedlich schnell entwickelt. Äußere Einflüsse wie Luftfeuchtigkeit oder Salzwasser können den Prozess dabei verzögern oder beschleunigen. Dadurch wird jede Edition 97 zu einem individuellen Unikat am Handgelenk.



Das Gehäuse ist wasserfest bis 10 ATM und mit einer markanten Fliegerkrone, sowie einem Gehäuseboden aus Edelstahl für beste Hautverträglichkeit ausgestattet. Das dunkelgrüne Zifferblatt bietet einen stimmigen Kontrast zum matten Bronzegehäuse. Die raffinierte Farbgebung verleiht der klassischen Fliegeruhrenästhetik eine authentische, dennoch modische Anmutung. Entsprechend dem historischen Baumuster B gestaltet, werden die Minuten prominent auf einem äußeren Ring platziert, während die Stunden auf einem inneren Kreis dargestellt sind. Für beste Ablesbarkeit auch bei Nacht, sind die großen Ziffern mit der Leuchtmasse Superluminova „Old Radium“ belegt. Im Sinne des historischen Layouts leuchtet dabei nur jede zweite Ziffer des äußeren Kreises. Die thermisch gebläuten Zeiger sind ebenfalls mit der beigefarbenen Leuchtmasse gefüllt. Das Lederband im Used Look besitzt die charakteristischen Nieten, sowie eine aus Bronze gefertigte Dornschließe. Präzision bietet das verbaute Automatikwerk Laco 200, welches auf dem bewährtem Schweizer Kaliber Sellita SW200 basiert.



Wie auch die anderen Editionen, wird die neue Edition 97 mit einem farblich passenden Geschenketui, inklusive limitiertem Pin und Echtheitszertifikat, ausgeliefert. Die Fliegeruhr im gekonnten Retro-Look ist ab Mitte Dezember zum Preis von 1.490€ bei Laco und den autorisierten Fachhändlern erhältlich.