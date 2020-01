Adventskalender-Gewinnspiel: Preisübergabe beim Neujahrsempfang des Rotary Clubs in Bad Bederkesa

Auf dem Neujahrsempfang des Rotary Clubs in Bad Bederkesa überreichte Jörg Gövert den Hauptpreis des Adventskalender-Gewinnspiels: Eine Flusskreuzfahrt mit dem neuen Schiff MS SE-MANON von Amsterdam nach Basel.Die Gewinner werden auf dieser 4-Länder-Rheinkreuzfahrt die Schönheiten unserer Nachbarländer entdecken. Entlang herrlicher Rheinlandschaft mit Stolz empor ragenden Burgen geht es von Holland über Deutschland durch das Elsass in Frankreich bis in die schöne Schweiz.Vielfalt und Abwechslung durch vier Länder in nur 8 Tagen mit der MS SE-MANON. Alle Infos unter