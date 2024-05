Vier-Sterne Gesundheitsurlaub mit ärztlicher Begleitung

Seit vielen Jahren hat sich das Gesundheitshotel im nördlichen Bayern, das Kurzentrum Weißenstadt, einen ausgezeichneten Ruf im Gesundheitstourismus erarbeitet. Das familiär geführte Vier-Sterne Hotel im Fichtelgebirge liegt idyllisch direkt am Weißenstädter See und bietet Erholungsurlaub in Kombination mit medizinischen Gesundheitsanwendungen und Wohlfühltherapien. Dazu wurde im Hotel neben einer riesigen Bade- und Saunalandschaft eine weitläufige Therapieabteilung mit einem umfangreichen Spektrum an therapeutischen Anwendungen und Wellness-Behandlungen eingerichtet. Das Kurzentrum verfügt über eine staatlich anerkannte Heilmittelquelle mit medizinisch nutzbarem Radon. Das im Wasser gelöste natürliche Heilmittel wird u. a. bei Beschwerden des Bewegungsapparates und bei chronischen Schmerzzuständen genutzt. Weiterhin verfügt das Hotel über eine eigene Ganzkörperkältekammer für Cryotherapien bei -110 °C.



Zahlreiche Arrangements mit unterschiedlichen Themen, Inhalten und Leistungsumfang können im Kurzentrum Weißenstadt gebucht werden. Dabei werden die Gesundheitsanwendungen meist individuell auf den Vitalzustand und die Bedürfnisse der Gäste abgestimmt. Während des Aufenthaltes werden sie durch ein Team von Gesundheitsexperten beraten und begleitet.



Seit Anfang des Jahres verstärkt eine neue ärztliche Kollegin mit einem umfangreichen und fachlich spezialisierten Hintergrund dieses Gesundheitsteam:



Frau Dr. med Gudrun Liebig-Hörl sammelte schon in ihrer ersten beruflichen Station, dem Rheumazentrum Bad Abbach, Erfahrungen in der Behandlung rheumatologischer Erkrankungen und der Rehabilitationsmedizin. Chirurgie und Innere Medizin waren Schwerpunkte der weiterführenden Ausbildung im Klinikum Fichtelgebirge Marktredwitz; die Leitung der dortigen chirurgisch-onkologischen Ambulanz umfasste eine Vielzahl weiterer Fachbereiche, in denen sich Dr. Liebig-Hörl weiterbildete: u. a. Ernährungsmedizin, Homöopathie, Psycho-Onkologie, Palliativmedizin und Psychosomatik. Mit dem Wechsel an das akademische Lehrkrankenhaus St. Josef Regensburg spezialisierte sich die Chirurgin zur Proktologin und Viszeralchirurgin und baute als Oberärztin und Koordinatorin das Darmkrebszentrum und interdisziplinäre Beckenbodenzentrum mit auf. Für die leitende Tätigkeit in der Kurklinik Sebastianeum in Bad Wörishofen, dem Gründungshaus von Sebastian Kneipp persönlich, erfolgte die Weiterbildung zur Diplom-Kneippärztin und Badeärztin.



Nach Schließung der Bad Wörishofener Einrichtung wechselte Frau Dr. Liebig-Hörl in das Gesundheitshotel Weißenstadt. Hier gehören vor allem die indikationsbezogene Behandlungsplanung der Gäste und die Auswahl der am besten geeigneten Therapien zu ihren Aufgaben.



Nach wie vor ist die Medizinerin mit dem Kneipp'schen Therapiekonzept eng verbunden und sieht großen Wert in der gesundheitlichen Prävention: "Je länger man im Arztberuf arbeitet, desto mehr erkennt man ihre große Bedeutung."



So werden die Konzepte zur Gesundheitsprävention auch weiterhin den Schwerpunkt im Angebot des Kurzentrums Weißenstadt darstellen und in Zusammenarbeit mit Frau Dr. Liebig-Hörl für die gesundheitsbewussten Gäste intensiv weiterentwickelt.

