„Bergretter“ stellt sich den Fußball-Legenden

Rückblick auf die Benefiz-Aktion „Kicken um zu helfen“

Kurz vor dem Weihnachtsfest kamen sie noch einmal für ein Treffen und einen kleinen Rückblick im Kurzentrum Weißenstadt am See zusammen: Familie Storch, die Organisatoren und Hauptsponsoren der Benefiz-Veranstaltung „Kicken um Leo zu helfen“ sowie einige Pressevertreter.



Den beiden Sponsoren, dem Kurzentrum Weißenstadt am See und dem Siebenquell GesundZeitResort in Weißenstadt wurde bei dieser Gelegenheit als Dank und zur Erinnerung an die gelungene Aktion jeweils ein Gruppenbild und ein Prominententrikot von Radio- und Fernsehmoderator Markus Othmer und dem ehemalige Profifußballer und Sportreporter Torben Hoffmann überreicht.



Am 1. Juli 2023 fand in Weißenstadt das große Benefiz-Fußball-Turnier der Spielvereinigung Weißenstadt zugunsten des mehrfach beeinträchtigen siebenjährigen Leo Storch aus Bayreuth statt. Beim Highlight der Veranstaltung – beim „Spiel der Legenden“ – kickten zahlreiche Prominente aus dem deutschen Leistungssport, u.a. Pierre Littbarski, Sven Hannawald und Klaus Augenthaler, aber auch aus Funk und Fernsehen, wie z. B. der „Bergretter“-Pilot Robert Lohr, gemeinsam für den guten Zweck. Mit der großen Unterstützung und Spendenbereitschaft von Privatleuten und Unternehmen aus der Region konnten die Initiatoren Wolfgang Heß und Florian Mäder insgesamt über 70.000 Euro einwerben, um Leo mit notwendigen Hilfen den Alltag zu erleichtern. So wurde beispielsweise schon im August ein Treppenlift im Haus der Storchs eingebaut und kürzlich das Familienauto rollstuhlgerecht umgerüstet.



Die Organisatoren haben schon die nächste Aktion im Blick: „Viele der bisherigen prominenten Teilnehmer haben uns angesprochen, dass sie auch bei der nächsten Benefiz-Aktion wieder mitmachen möchten“, so Wolfgang Heß in der gemütlichen Plauderrunde im Lobby-Café des Kurzentrums. „Und bei so viel positivem Zuspruch und der guten Presseunterstützung – über das eigentliche Event hinaus und über einen längeren Zeitraum hinweg – wird auch das wieder erfolgreich werden. Diese Präsenz in den Medien ist ein großer Trumpf. Außerdem ist ‚Kicken um zu helfen‘ eine absolut transparente und grundehrliche Veranstaltung – das kommt bei den Menschen an. Und für die Region ist es auch ein tolles Aushängeschild.“