Vielfältig erholsam

Schon seit dem 19. Jahrhundert entdecken Erholungssuchende die besonderen Vorzüge der kleinen verträumten Hafenstadt Waren (Müritz), die direkt am größten Binnensee Deutschlands liegt. Die Kombination der reizvollen Seenlandschaft mit gesunder Luft, faszinierenden Naturschauspielen, friedlicher Ruhe sowie dem Charme des traditionsreichen Ortes und der umliegenden Sehenswürdigkeiten bieten abwechslungsreichen Urlaub für jeden Geschmack.



Am Stadtrand von Waren (Müritz), nur wenige hundert Meter vom Ufer der Müritz entfernt, liegt auf einer kleinen Anhöhe das Vier-Sterne Gesundheitshotel Kurzentrum Waren (Müritz) – der perfekte Ausgangspunkt, um die Ferienregion zu erkunden und in seiner Vielseitigkeit zu entdecken.



Für Naturliebhaber könnte die Lage des Kurzentrums nicht besser sein: gleich nebenan befindet sich der Eingang zum Müritz-Nationalpark. Eine Landschaft mit weitläufigen Wäldern, glitzernden Seen, einer einzigartigen Flora und Fauna und idyllischen Plätzen mit spektakulären Aussichten. Rund um die Seen lassen sich zahlreiche seltene Tier- und Vogelarten beobachten, vor allem die besonderen Naturschauspiele, wie die spätsommerlichen Kranicheinflüge mit Schwärmen von tausenden der größten heimischen Vögel. Der Nationalpark bietet zudem ein großes Programm an Führungen an, die Naturwelt lässt sich aber auch auf eigene Faust beim Wandern oder Radeln entdecken. Besondere Highlights wie das Müritzeum oder der Bärenwald bieten neben hautnahen Natur-Erlebnissen auch jede Menge Wissen für Groß und Klein. Gemütlicher wird es per Schiff auf dem weit vernetzten Seengebiet. Auf verschiedenen Routen und bei Kaffee und Kuchen lernt man die bezaubernden Orte rund um die Seen mit ganz eigenem Charakter und mit spannenden Sehenswürdigkeiten kennen.



Wer lieber Geschäftigkeit und Action sucht, der taucht ein in das quirlige Hafenleben von Waren (Müritz) und kann seinen Aufenthalt an den Events und Festlichkeiten im Seenland orientieren. Vom Kurzentrum erreichen Gäste das Stadtzentrum und den Hafen mit einem Spaziergang von einigen Minuten. Von kleinen Handwerkermärkten bis zu großen Stadtfesten finden sich im Sommer jede Menge Veranstaltungen. Im Bereich Kunst und Kultur locken Ausstellungen und Konzerte, Waren (Müritz) punktet mit seiner Freilichtbühne, auf der jährlich von Juni bis August eine neue Inszenierung der „Müritz-Saga“ aufgeführt wird – mit Geschichten voller Spannung und Humor aus der historischen Vergangenheit der Müritz-Region.



Für Entspannung nach den Urlaubsunternehmungen sorgt das Wellness-Team im Kurzentrum Waren (Müritz). Bei Massagen oder Gesundheitsanwendungen kann man wunderbar die Seele baumeln lassen, in der riesigen Sauna- und Badelandschaft mit Liegewiese relaxen oder man lässt sich im Thermalsole-Außenpool einfach nur treiben.



Das Hotel bietet Vier-Sterne-Komfort, der keine Wünsche offenlässt. Leckere regionale Küche genießen die Gäste im Panoramarestaurant mit einem spektakulären Blick auf die Sonnenuntergänge über der Müritz. Auch für die Gesundheit der Gäste heißt es im Kurzentrum „Wir machen Urlaub“: In der großen Wellness- und Therapieabteilung lassen sich viele besondere Anwendungen für Wohlbefinden und Regeneration entdecken, wie beispielsweise die Ganzkörper-Kältetherapie, Packungen mit vulkanischem Naturfango oder ein Bad mit Rügener Heilkreide. Ganz vorn steht der Einsatz des natürlichen und staatlich anerkannten Heilmittels vor Ort, der Warener Thermalsole mit einem großen Anwendungsspektrum.



Der Sommer im Land der 100 Seen bietet Urlaubern einzigartige und abwechslungsreiche Erlebnisse und im Kurzentrum Waren (Müritz) garantierte Erholung – ohne weit in die Welt hinauszufliegen zu müssen.

