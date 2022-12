Frischekur für Ihren Urlaub

2023 gesund starten – im Kurzentrum Waren (Müritz) beginnt das neue Jahr am 16. April

Der kommende Jahresbeginn dürfte sich für die Mitarbeiter des 4-Sterne-Gesundheitshotels in Waren (Müritz) sehr ungewöhnlich anfühlen. Wo sonst zahlreiche Gäste das neue Jahr vollgepackt mit guten Vorsätzen bei heilsamen Gesundheitsarrangements beginnen, rücken im Kurzentrum Waren (Müritz) erst einmal Scharen von Handwerkern an – und zwar für eine „Therapie“ des Hotels selbst. Revitalisiert werden diesmal nicht die Gäste, sondern das Haus erhält eine Kur und wird energetisch saniert. In diesem Zusammenhang werden gleich einige kleine Renovierungen ausgeführt.



Für die Dauer dieser Maßnahmen bleibt das 4-Sterne-Hotel im Heilbad Waren zwar für Besucher geschlossen, aber die Mitarbeiter stehen weiterhin per E-Mail oder telefonisch für Anfragen und Auskünfte, Buchungsberatungen oder ein persönliches Wort zur Verfügung.



Am 16. April 2023 wird das Gesundheitshotel die Türen wieder für die Gäste der beliebten maßgeschneiderten Gesundheitsarrangements öffnen. Am Konzept, 4-Sterne-Hotelkomfort mit heilsamen und hochwertigen Therapien zu kombinieren, wird sich nichts ändern. Dabei kehrt das Kurzentrum ein Stück weit zurück zu bewährten Gepflogenheiten: Aufgrund amtlicher Vorgaben im Rahmen der Covid-Pandemie wurden die Wochenpauschalen 2021 und 2022 auf sechs Nächte verkürzt. Im kommenden Jahr können die Standard-Arrangements im Programm wahlweise wieder mit sieben Übernachtungen gebucht werden. Das ermöglicht den Gästen die flexible Entscheidung für einen für sich angenehmeren Anreisetag (Samstag oder Sonntag). Der Sieben-Nächte-Aufenthalt bietet eine angenehmere Verteilung der verfügbaren Urlaubszeit auf die Therapien und auf die individuelle Erholung. Der Gast hat mehr Zeit für Entspannung in der weitläufigen Bade- und Saunalandschaft, für einen gemütlichen Bummel in der Stadt und am Hafen, für eine Schiffstour auf der Müritz oder kann sich mehr Ruhe nehmen, die idyllische Natur im Nationalpark zu genießen. Neu im kommenden Jahr ist die Einführung von vier Saisonzeiten, um auch preisbewussten Gästen günstigen Gesundheitsurlaub zu ermöglichen.



Das Kurzentrum Waren (Müritz) bietet Wochenaufenthalte mit unterschiedlichen Paketen von ärztlichen und therapeutischen Leistungen, die individuell bei einem Arztgespräch im Haus auf den Gesundheitszustand des Gastes angepasst werden. Zwei Arrangements stechen als Besonderheit im Warener Gesundheitshotel heraus: Das Arrangement „Naturschatz Warener Thermalsole“, bei dem das Augenmerk auf der Anwendung des örtlichen und staatlich anerkannten Heilmittels, der Warener Thermalsole liegt, stärkt das Immunsystem, wirkt entzündungshemmend, belebt die Haut und beruhigt die Atemwege. Das zweite Highlight im Kurzentrum Waren ist die „Kältetherapiewoche“ mit einer Ganzkörperkältetherapie bei –110 °C, die besonders bei chronischen Schmerzzuständen, bei Neurodermitis, rheumatischen Erkrankungen und Entzündungen Linderung verschafft. Ebenfalls sehr beliebt bei den Erholungssuchenden sind die eigens entwickelten Fasten- und Ernährungsarrangements (Basenfasten und Heilsames Intervallfasten). Demnächst wird das Spektrum mit einem Premium-Arrangement „Gesund Plus“ ergänzt, welches flexibler bei der gesunden Verpflegung während des Aufenthaltes und bei dem besonders umfangreich enthaltenen Therapieprogramm gestaltet werden kann. Zusätzlich können im Jahresverlauf verschiedene thematische Sonder- und Aktions-Arrangements in ausgewählten Zeiträumen gebucht werden.



Das therapeutische Leistungsangebot im Kurzentrum ist äußerst vielfältig. Es umfasst klassische Therapien wie Massagen, Gymnastik, Manuelle Therapie und Lymphdrainage, Packungen (u.a. mit Freiburger Naturfango und Rügener Heilkreide), Wannenbäder, Carbovasal Intensivtherapie (Kohlensäuretrockengasbad) und Elektrotherapie. Während des Aufenthaltes und der Anwendungen steht dem Gast ein Team von Gesundheitsexperten beratend zur Seite und geht auf individuelle Bedürfnisse ein.



Landschaftlich einmalig liegt das Kurzentrum Waren (Müritz) am Eingang zum Müritz-Nationalpark im Herzen der Mecklenburgischen Seenplatte. Naturliebhaber kommen bei der abwechslungsreichen Flora und Fauna ganz auf ihre Kosten und genießen erholsame Entschleunigung. Die lichtdurchfluteten, behaglich eingerichteten 142 Zimmer und Suiten mit Balkon sorgen für Wohlbefinden und Rückzugsmöglichkeiten. Spektakulär ist der Ausblick auf die Müritz vom Panoramarestaurant des Gesundheitshotels, den man bei der abwechslungsreichen regionalen und saisonalen Küche genießen kann. Abendveranstaltungen und Events im Kursaal sorgen für kulturelle Vielfalt und Unterhaltung.