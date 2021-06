Vorverkauf für Sommer-Veranstaltungen des Kurt Weill Festes startet am 22.06.2021

Kurt Weill Fest Dessau GmbH

Kurt Weill Fest 2021 in Dessau-Roßlau



Das Kurt Weill Fest ist ein seit 1993 jährlich stattfindendes internationales Musikfestival zu Ehren des jüdischen Komponisten Kurt Weill (*1900 in Dessau † 1950 in New York). Das Festival mit regelmäßig mehr als 50 Veranstaltungen, ca. 20 Spielstätten in 4 Städten unter Beteiligung von ca. 600 Künstlern jährlich ist zwischenzeitlich etabliert als Kulturbotschafter nicht nur der Region Dessau, sondern auch des Landes Sachsen-Anhalt.

Das Festival präsentiert den musikalischen Reichtum der Klassischen Moderne, für die Kurt Weill ebenso steht wie seine Geburtsstadt Dessau mit ihrem Bauhaus-Erbe. Das Festival unterhält ein großes Netzwerk zu großer Kunst und großen Künstlern.



Eine Besonderheit ist das Storytelling eines jeden Festivals. Jedes Festival steht unter einem Motto. Gewollt ist stets eine Verknüpfung von hervorragender Kunst auf der Bühne und den Themen der Zeit oder der Historie, wenn sich daraus auch Gedanken für die Gegenwart ableiten lassen. Das Festival begreift dabei Kurt Weill nicht nur als einen Komponisten, der mehrfach Musikgeschichte geschrieben hat (u.a. mit der Dreigroschenoper, der Erfindung des Song-Stils, der Etablierung eines neuen Musicalstils in den USA), sondern zugleich auch als einen Zeitzeugen. Als jüdischer Komponist erfuhr er Unterdrückung, Flucht und Vertreibung und gleichzeitig steht er auch als ein Musterbeispiel für Integration zur Verfügung. Das Kurt Weill Fest bietet auf diese Weise nahezu unbegrenzt Anknüpfungspunkte für zeitaktuelle Themen.