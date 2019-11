Der Weihnachtsmarkt im Bad Bernecker Kurpark - traumhaftes Ambiente und viele Überraschungen am 4.Adventswochenende

Am Samstag, 21.12. öffnet der Bad Bernecker Weihnachtsmarkt ab 16 Uhr seine Pforten. Bekannt für sein traumhaftes Ambiente im Kurpark ist der Markt umrahmt von Burgen, sanft plätscherndem Wasser und herrlichen kleinen Pfaden. Zahlreiche Stände und Attraktionen warten darauf, von Besuchern entdeckt zu werden. Ideale Voraussetzungen für eine fröhliche Einstimmung auf die Weihnachtstage. Zahlreiche Weihnachtsbuden laden zum Schauen, Stö-bern und Kaufen ein. Die angebotenen Weihnachtsleckereien verwöhnen Gaumen und Herz. Auch musikalisch wird ein abwechslungsreiches Programm geboten: traditionelle und weih-nachtliche Klänge ertönen aus der Drehorgel von Manfred Specht. Später folgt stimmungsvol-le Musik des bekannten Liedermachers Hannes Wölfel und den Ausklang mit flotten und ro-ckigen Klängen macht die Band "LoadingSound".Am Sonntag beginnt der traditionelle Weihnachtsmarkt bereits um 12:00 Uhr. Umrahmt wird das bunte Treiben an den Marktständen durch ein umfangreiches Begleitprogramm. Nachdem die Begrüßung durch den Bürgermeister erfolgte, verliest das Christkind in Begleitung des Engels den Weihnachtsprolog. Stimmungsvoll umrahmt wird der Nachmittag durch unsere Gesangsvereine, dem Posaunenchor, dem Jugendblasorchester und den Speichersdorfer Fich-tenhornbläsern. Zum Abschluss wird der Nikolaus gegen 17:30 Uhr die Kinder mit kleinen Geschenken überraschen.Die verträumt wirkenden Holzhütten erwarten die Besucher mit einem großen weihnachtli-chen Sortiment und laden zum Träumen und Staunen ein. Auch gibt es wieder die Möglich-keiten zu Pferdekutschfahrten durch unseren romantischen Kurpark. Eine Fotobox neben der Bühne ermöglicht den Besuchern außergewöhnliche Erinnerungsfotos. Nach Einbruch der Dunkelheit erstrahlt der Kurpark in warmer Weihnachtsillumination und lodernde Feuerkörbe sorgen für wohlige Wärme zur kalten Jahreszeit.Das gesamte Programm finden Sie im Internet unter www.badberneck.de oder auf den ausliegenden Flyern.Am Anger steht ein kostenloser Großparkplatz zur Verfügung.Sonntag fährt von 11:30 bis 19:00 Uhr ein kostenfreier Shuttle-Bus zwischen Blu-menau/Schreibwaren Münch-Großparkplatz Anger-MarktplatzMarktplatz 21, 95460 Bad Bernecktouristinfo@badberneck.de, www.badberneck.de ÖffnungszeitenMo. - Fr. 09:00 - 16:00 Uhr