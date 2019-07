Pressemitteilung BoxID: 761591 (Stadt Bad Berneck)

DIE HEIRATSVERMITTLERIN - Abend mit Szenen von Kishon, Hallervorden, Karl Valentin und anderen

Gittels Fränkische Bühne Bad Berneck

.



Freitag, 2. August 2019

Romantikbühne am Schlossturm



Zeit zum Lachen, einen vergnüglichen Abend genießen zu können, das bietet diese Veranstaltung auf der Romantikbühne in Bad Berneck am Freitag, 2. August. Namen wie Kishon, Hallervorden und Valentin sind dafür Garanten. In der Kishon-Szene „Alle Menschen werden Brüder“ entwickelt sich eine bedrohliche Situation völlig anders als erwartet. Natürlich darf Hallervordens „Im Kaufmannsladen“ (Palim Palim) nicht fehlen. In den Umbaupausen spielen die Drehorgelspieler „Die Glückspilze“. Die Vorstellung beginnt um 20.30 Uhr. Sie findet im Biergarten auf der Bühne statt.



Zur Romantikühne führt ein Fußweg. Dazu geht man vom Marktplatz aus in Richtung Kurpark, dann links an der Pizzeria Casa Nova vorbei. Man trifft auf einen mit einer Biergartenlichterkette beleuchteten Weg, der bis zur Bühne führt. Die Wegstrecke vom Marktplatz ist etwa 10 Minuten Gehzeit.



Kartenvorbestellung ist unter Touristinfo Bad Berneck e-mail: touristinfo@badberneck. de und fraenk.buehne@gmail.com möglich. Infos unter 0175-9026027, Wolfram Gittel





