Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe der Stadt Bad Harzburg GmbH Nordhäuser Straße 4 38667 Bad Harzburg, Deutschland http://www.bad-harzburg.de
Ansprechpartner:in Frau Gioia Otte +49 5322 75314
Yogatag – „Kleine Auszeit“ am 21. März 2026

Kurs-Angebot in der Bad Harzburger Sole-Therme mit Andrea Bönig

Im März findet erneut ein Tageskurs in der Bad Harzburger Sole-Therme statt. Dieser Kurs vereint unterschiedliche Arten des Yoga und Entspannungsübungen.

Das Kursprogramm ist wie folgt aufgebaut:

10:00 – 12:00 Uhr
  • Fußritual & Hatha-Yoga
12:00 – 13:00 Uhr
  • Yoga im Wasser (inkl. 2,5 Std. Thermen-Eintritt)
14:30 – 16:00 Uhr
  • Yin-Yoga mit Klangschalenreise
Yin-Yoga beschreibt die sanfte Art, Sehnen, Muskeln und Faszien zu dehnen. Die Positionen werden längere Zeit gehalten und gehen dadurch tiefer in das Bindegewebe. Der Fokus dieser Art von Yoga liegt in der ruhigen, passiven Ausführung der Asanas.

Anmeldung und Bezahlung:

Am Kassentresen im Eingangsbereich der Sole-Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer 05322/75 360.

Die Teilnahmegebühr beträgt 70,00 € pro Person.

Weitere Informationen sind unter Telefon (0 53 22) 75 360 zu erhalten, bzw. online unter:

https://www.bad-harzburg.de/wellness-gesundheit/wellness-massagen-physio-kurse/
