Yogatag – „Kleine Auszeit“ am 21. März 2026

Das Kursprogramm ist wie folgt aufgebaut:
10:00 – 12:00 Uhr
- Fußritual & Hatha-Yoga
- Yoga im Wasser (inkl. 2,5 Std. Thermen-Eintritt)
- Yin-Yoga mit Klangschalenreise
Anmeldung und Bezahlung:
Am Kassentresen im Eingangsbereich der Sole-Therme oder telefonisch unter der Telefonnummer 05322/75 360.
Die Teilnahmegebühr beträgt 70,00 € pro Person.
Weitere Informationen sind unter Telefon (0 53 22) 75 360 zu erhalten, bzw. online unter:
https://www.bad-harzburg.de/wellness-gesundheit/wellness-massagen-physio-kurse/