„Yoga in den Baumwipfeln“ am 16. September 2024 von 18:00 bis 19:30 Uhr mit Kursleiterin Andrea Bönig

Genieße die wunderbare Kombination aus belebendem und ausgleichendem Yoga inmitten der Natur.



Atme durch und lade deine Akkus auf!



Mitzubringen sind: Yoga oder Gymnastikmatte, Handtuch, Getränk und eine Taschenlampe



Ebenfalls sollte an wetterfeste Kleidung gedacht werden!



Treffpunkt ist um 18 Uhr am Haupteingang des Baumwipfelpfads.



Die Kosten für die Kursteilnahme liegen bei 19,00 € pro Pers. inkl. Eintritt Baumwipfelpfad. Eine Anmeldung an der Kasse der Sole-Therme ist erforderlich, Tel.-Nr.: 05322/75360.



Ansprechpartner für Medienvertreter/innen: Tourismusmarketing Bad Harzburg

