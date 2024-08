Genieße die wunderbare Kombination aus belebendem und ausgleichendem Yoga inmitten der Natur.

Atme durch und lade deine Akkus auf!



Mitzubringen sind: Yoga oder Gymnastikmatte, Handtuch und ein Getränk

Ebenfalls sollte an wetterfeste Kleidung gedacht werden!



Treffpunkt ist um 18:00 Uhr am Haupteingang des Baumwipfelpfads.

Die Kosten für die Kursteilnahme liegen bei 19,00 € pro Pers. inkl. Eintritt Baumwipfelpfad. Eine Anmeldung an der Kasse der Sole-Therme ist erforderlich, Tel.-Nr.: 05322/75360.

