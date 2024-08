„Wir haben uns nicht gemacht…“ - Eine Komödie zum 35. Todesjahr von Thomas Bernhard

Die neue Literaturreihe „Literatursalon im Café Peters“ mit Kaffee und Torten aus eigener Herstellung findet einmal im Monat im „Salon Emil“ für Literaturbegeisterte statt. Damit wird die Kaffeehaus Literaturtradition in Bad Harzburg etabliert, die schon in Paris, Prag, Wien, Berlin, Braunschweig um 1900 ihren Anfang nahm. Der Berliner Schauspieler Richard Maschke, inzwischen in Bad Harzburg kreativ unterwegs und Bad Harzburg liebend, stellt in einer szenischen Lesung jeweils unterschiedliche Autoren der letzten 250 Jahre vor. Den Veranstaltern und dem Künstler ist es jedoch wichtig, dass immer wieder neue Literaturfreunde die Programme sehen und hören können.



Nachdem Richard Maschke letztens mit seinem Wilhelm Busch Programm das Publikum im Café Peters begeisterte, wird er als nächstes eine weitere literarische Delikatesse vorstellen. Richard Maschke liest szenisch Thomas Bernhard’s Erzählung „Beton“.



Der österreichische Autor Thomas Bernhard wurde am 09. Februars 1931 in Heerlen/ Niederlande geboren und starb 1989 in Gmunden/Österreich. Bernhard entwickelte in seiner vielfältigen Prosa und in seinen gesellschaftskritischen Theaterstücken ein herrlich skurriles, komödiantisches Ambiente, eine leichte Verbindung aus Heiterkeit und Schwermut, aus letzten Sätzen über Welt- und Lebensläufe, aus absurden Episoden und erhabenem Ernst. Das Groteske und Lächerliche der Erdenbewohner, ihren existentiellen Abgrund beleuchtet. Thomas Bernhard mit schonungsloser Direktheit, so auch in seiner Erzählung „Beton“. Ein besonderes stilistisches und komödiantisches Merkmal seiner Prosa ist eine Technik der Steigerung, der Übertreibung und des absolut Setzens, ja des Hineinsteigerns in fixe Ideen, die die kollektive Geistesgestörtheit unserer Zeit als Normalfall identifiziert.



Beton – eine meisterliche Perle der Literatur. "Wir haben - unter Schmerz und Gelächter - einer Menschwerdung beigewohnt."



- Verzehr wird berechnet

- Der Eintritt ist frei

- Anmeldung unter der Rufnummer: 05322 2827 erforderlich



Herzog-Wilhelm-Str. 106, 38667 Bad Harzburg

