Winterzauber noch bis 6. Januar geöffnet

02.01.19

Noch bisist eine nachweihnachtliche Stimmung auf dem Port-Louis-Platz in der Bad Harzburger Bummelallee zu spüren. Familie Zech, als langjähriger Betreiber des Winterzaubers, bietet bis zu diesem Tag weiterhin Schmalzkuchen, Mandeln, Nüsse, Crêpes, Poffertjes und Glühwein an. Auch das Kinderkarussell dreht seine Runden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag zwischen 10:30 Uhr und 19:30 Uhr, an den Sonntagen von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr.Auch die neu errichtete Weihnachtskrippe in unmittelbarer Nähe lädt weiterhin zum Entdecken und Betrachten ein. Die letzte Krippenandacht findet am Freitag, 04. Januar um 18.00 Uhr mit dem Sternensinger-Team statt.Weitere Informationen sind bei der Tourist-Information, Nordhäuser Straße 4, Tel. (0 53 22)7 53 30, info@bad-harzburg.de oder unter www.bad-harzburg.de zu erhalten.