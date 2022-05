Wildkräuterführungen mit Sabine Schweiger

Spitzwegerich, Brunnenkresse, Gundermann und Co., wer sie nicht kennt würde sie als Unkraut bezeichnen. Dabei ist die Verwendung der Kräuter äußerst vielfältig. Im Vergleich zu gezüchteten Kräutern enthalten Wildkräuter mehr Ballaststoffe, Vitamine sowie Mineralstoffe und dienen somit zur Verfeinerung von Speisen und zur Herstellung von Öl und Tee. Wegen Ihrer Inhaltsstoffe dienen diese auch als Grundlage zur Herstellung von Arzneimitteln.Sabine Schweiger bietet als Kräuterpädagogin ab Mai 2022 wieder Wildkräuterführungen an. Teilnehmer begeben sich dabei auf die Suche nach den Kräutern und lernen diese zu bestimmen und gezielt anzuwenden. Die Erste, rund 2-stündige Tour, startet amum 11:00 Uhr in Göttingerode. Die Führung kostet pro Teilnehmer 15,00 € (mit Gästekarte 13,00 €).Weitere Termine für Wildkräuter-Führungen 2022: 21. Mai, 04. Juni, 25. Juni und 23. JuliZur organisatorischen Vorbereitung ist eine Anmeldung direkt bei Sabine Schweiger, Telefon (0 53 21) 3 89 16 00 oder 0175 67 80 690, info@sinau-harz.de erforderlich.Weitere Informationen sind auch unter www.sinau-harz.de zu erhalten.