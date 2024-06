Von Freitag, 28.06. bis Sonntag, 30.06.2024 findet im oberen Badepark - direkt vor der historischen Wandelhalle - das erste Weinfest in Bad Harzburg statt. Edle Weine werden hier ebenso zu finden sein wie spritzige Longdrinks und internationale Cocktail-Spezialitäten. Ein großes kulinarisches Speisenangebot, passende Live-Musik, viele kleine Überraschungen und natürlich ein Kinderkarussell für die kleinen Besucher runden dieses einzigartige Event ab. Der Eintritt ist selbstverständlich an allen Tagen frei.



Freitag, 28.06.2024 ab 16.00 Uhr



„Brocken Roller aus’m Harz“



Brocken Roller, aus´m Harz, sind „Good ol´Mick“ Diederich und Axel Dietsch, dem Erfinder des Brocken Roll. Neben ehrlichem Rock 'n' Roll aus den späten 50ern und frühen 60ern spielen sie auch eigene Songs, die mit einem zwinkernden Auge die Lebensrealität im Harz widerspiegeln, diesmal vom Schlagzeugurgestein Frank Vetter fachkundig begleitet.



Samstag, 29.06.2024 ab 15.00 Uhr



„LFM - Lagerfeiermusik“



LFM, das Team für gute Laune. Lagerfeiermusik, die ebenso in die Beine wie in den Bauch geht und das Herz berührt. Die langjährige Bühnenerfahrung der Musiker garantiert ein Erlebnis der besonderen Art. Stimmungsvolle Balladen, Mitsingschlager, Rock 'n' Roll in vielen Variationen. 70 Jahre Musikgeschichte mit wechselnden Programmen. Überraschungen sind garantiert!



Sonntag, 30.06.2024 ab 12.00 Uhr



„Old Fellaz - Fine old Hippie Music & Rock’n Roll“



Zwei Männer und über 140 Lebensjahre auf der Bühne - das sind die „Old Fellazz“... frei übersetzt „die alten Kerle“. Und das sind sie auch: alt, kernig, direkt, schnörkellos, lebensfroh, aber entspannt. Im Gepäck fine old Hippie Music und Rock 'n' Roll auf ihrer „Welttournee des eleganten Widerstands“ Schöne Gefühle garantiert!

