Weihnachtskonzert mit dem Duo „Saitenzauber“ an Heiligabend ab 15:30 Uhr im Lesesaal der Wandelhalle Bad Harzburg

Weihnachtsstimmung auf 124 Saiten…

… ist der Titel der stimmungsvollen Stunde am Heiligen Abend. Dieser beliebte Nachmittag findet in diesem Jahr in der Wandelhalle, aber nicht wie gewohnt im Konzertsaal, sondern im Lesesaal, statt. Beginn ist um 15:30 Uhr. Ausführende sind das Duo „Saitenzauber“. Dieses besteht aus der ausgebildeten Orchesterharfenistin Christiane Rosenberger an der Harfe und der aus München stammenden Elisabeth Bartscher mit dem Hackbrett. Das Hackbrett ist ein schräg liegender Klangkörper, auf den 84 Saiten gespannt sind. Die Töne werden durch den Aufprall zweier Schlegel erzeugt, was ein enorm motorisches Geschick erfordert. In der alpenländischen Region ist diese Kombination mit dem silbrig klingenden Hackbrett und der warm klingenden Tiroler Harfe sehr verbreitet. 124 Saiten verbinden sich zu einem obertonreichen Klang besonders anrührender Art. Dagmar Nabert wird diesen Nachmittag mit kleinen Geschichten und Gedichten im Wechsel mit den Musikerinnen abrunden.



Der Eintrittspreis für die Veranstaltung beträgt 11,00€, Inhaber/innen einer Gästekarte zahlen 10,00€.