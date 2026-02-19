Wanderung zu den Kästeklippen
Wanderangebot der KTW Bad Harzburg
Am Samstag, 07. März 2026, findet eine rund 6-stündige Wanderung zu den Kästeklippen unter Leitung von Wanderführer Uwe Siebels statt. Die Wanderung führt durch den Naturpark Harz zu den beeindruckenden Granitfelsen mit spektakulären Ausblicken über das Harzvorland. Auf der etwa 17km langen und schwierigen Tour gibt es keine Einkehrmöglichkeit, daher wird Rucksackverpflegung empfohlen.
Der Treffpunkt für die Wanderung ist um 10:15 Uhr an der Tourist-Information.
Für Gästekarteninhaber kosten alle Themenwanderungen jeweils 3,00 €. Alle weiteren Teilnehmer zahlen beim Wanderführer 5,00 €.