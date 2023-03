Wanderung über die drei Burgberge Bad Harzburgs

Wandern trifft Geschichte

Der Große und der Kleine Burgberg sowie der Sachsenberg sind am Samstag, 01. April 2023, die Ziele der Bad Harzburger „Drei-Burgen-Wanderung“. Diese besondere Führung auf historischen Pfaden startet um 10:15 Uhr am Wandertreff an der Tourist-Information Bad Harzburg, Nordhäuser Str. 4.



Diese, teilweise sportliche, Wanderung führt durch die bewegte Geschichte der Kaiser und Könige, die auf und von der „Hartesburg“ residierten und regierten. Vom Wanderführer Reinhard Vierke werden Geschichte und Geschichten über die 3 Harzburger Burgberge erzählt. Erfahren Sie beim Wandern, was es außer einer Burg(ruine) noch auf dem Kleinen Burgberg gab. Wie und warum die Große Harzburg zu einer uneinnehmbaren Festung wurde und Heinrich der IV. trotzdem fliehen musste. Woher hat der Sachsenberg seinen Namen und was hat er mit einer Burg zu tun? Auf dem Rückweg hält die Wanderung noch etwas verblüffendes bereit. Lassen Sie sich überraschen.



Da die Wanderung ungefähr 3 ½ Stunden dauert, werden Rucksackverpflegung und festes Schuhwerk empfohlen.



Die Teilnahmegebühr beträgt 5,00 €. Gästekarteninhaber zahlen 3,00 €.