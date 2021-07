Waldbadeangebote in Bad Harzburg

Bad Harzburg setzt nach den erfolgreichen Auflagen im Jahr 2019 und 2020 den Trend fort und bietet seit Juni 2021 wieder „Waldbaden“ an. Das heißt nicht etwa, im Wald baden zu gehen, mit Schwimmsachen, an einem Naturteich oder Schwimmbad umgeben von ein paar Bäumen. Nein, viel mehr bedeutet es, sich der Natur von einer Trainerin begleitet auf eine ganz achtsame und erspürende Art zu nähern, die Moose unter den Füßen zu spüren, dem Plätschern der Bäche zu lauschen, Bäume und deren Unterschiede zu erkennen, zu riechen, zu sehen und einfach nur zu sein. Es ist ein Trend, der vor allem stressgeplagten Menschen eine Möglichkeit der Entspannung bietet und dabei soll Waldbaden eine positive Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden haben.Zusammen mit der Fa. Waldwohl und den Niedersächsischen Landesforsten hat das Stadtmarketing Bad Harzburg sowie der Baumwipfelpfad Harz gemeinsam mit den Coaches neue, umfangreicherei Waldbadeangebote entwickelt.2- stündige Waldbadeangebote mit Sabine HaarnagelKosten: 2 Stunden Waldbaden, 22,50 Euro pro TN17. Juli 2021, 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr06. August 2021, 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr21. August 2021, 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 3 Stunden, 32,50 Euro15. September 2021, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr01. Oktober 2021, 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr15. Oktober 2021, 16.00 Uhr bis 18.00 UhrTermine: 02.10.2021, 30.10.2021Uhrzeit: 10.00 Uhr bis 14.00 UhrDauer: 4 StundenKosten: 44,00 Euro pro TNSabine Haarnagel und Jasmin Frommhold nehmen die Teilnehmer mit auf eine Reise mit allen Sinnen. Das Ziel den Wald intensiv mit all seinen Facetten wahrzunehmen, sich fallen und auf sich wirken zu lassen. Zu erspüren welch positiven Einfluss die Natur auf den Menschen hat und daraus Kraft tanken, den Alltag für ein paar Stunden ausschalten und eine zwei- oder vierstündige Waldbaden-Auszeit genießen.Durch Achtsamkeitsübungen, Bewegung und Gesellschaft möchten die zertifizierten Waldachtsamkeitstrainerinnen und vom Denken ins Fühlen kommen.Kleine Mediationseinheiten runden das Programm ab und geben die Möglichkeit, bei sich anzukommen.Nachdem alle Besucher den Baumwipfelpfad verlassen haben, genießen die TeilnehmerInnen dort in kleiner Gruppe die abendliche Stille des Waldes und das besondere Waldklima. Ein entschleunigter Tagesausklang, wohltuend für Körper und Geist.Die gesundheitsfördernde Wirkung dieses Wipfelbades- einer exklusiven Form des Waldbadens- wird durch gezielte, sanfte Übungen noch verstärkt.Termine: 20.08.21Uhrzeit: 18.00 bis 20.00 UhrKosten: 2 Stunden Wipfelbaden, 22,50 Euro pro TNAnmeldung: die Anmeldung erfolgt für alle Angebote in der Tourist-Information unter 05322 75330 oder per Email unter info@bad-harzburg.de.Auch wird es in den Sommerferien wieder Eltern-Kind-Waldbaden geben. Vom 22. Juli bis 01. September findet jeden Mittwoch (28.07., 04.08., 11.08., 18.08. 25.08., 01.09.) ein Angebot in der Zeit von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Die Kosten betragen 8,00 Euro pro Teilnehmer. Geleitet wird das Angebot von Sabine Haarnagel.Die Teilnehmerzahl ist für alle Angebote begrenzt und die Voraussetzungen richten sich nach der jeweils gültigen Landesverordnung.Zudem sind die AHA-Regeln einzuhalten.Informationen: Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.bad-harzburg.de oder telefonisch unter 05322 753 30 bzw. den Ansprechpartnern der jeweiligen Angebote Jasmin Frommhold und Sabine Haarnagel als zertifizierte Waldpädagogen und Achtsamkeitstrainerinnen.Anmeldung: die Anmeldung erfolgt für alle Angebote in der Tourist-Information unter 05322 75330 oder per Email unter info@bad-harzburg.de.